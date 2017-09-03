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(Görüntülü Haber) Avşa'da Soner Sarıkabadayı rüzgarı

Emir YILDIZ/MARMARA(Balıkesir)(DHA) BALIKESİR'in Marmara İlçesi'ne bağlı Avşa Adası'nda tatilciler, gündüz denizin keyfini çıkartıyor akşamda konserler ile coşuyor

03 Eylül 2017 19:10

Emir YILDIZ/MARMARA(Balıkesir)(DHA) BALIKESİR\'in Marmara İlçesi\'ne bağlı Avşa Adası\'nda tatilciler, gündüz denizin keyfini çıkartıyor akşamda konserler ile coşuyor. Avşa\'da gece kulübünde sahne alan Sonar Sarıkabadayı seslendirdiği parçalarla tatilcilere unutamayacakları gece yaşattı. Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkartılması ile yoğunluk yaşayan Avşa Adası\'nda tatilciler, gündüz denize giriyor akşamları ise eğleniyorlar. Avşa Adası\'nda, bir gece kulübünde konser veren Soner Sarıkabadayı özellikle İstanbul\'dan gelen ve gençlerden oluşan hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. İzleyenleri ile sık sık sohbet eden Soner Sarıkabadayı, yaklaşık 1.5 saat süren konserinde bazı parçalarını hayranları ile seslendirdi. Sanatcı konser sonrası hayarnalır ile bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi.

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