(Görüntülü Haber) Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) İstanbul\'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası\'na katılan takımlar, İstanbul Boğazı\'nda düzenlenen turla çeyrek finaller öncesi stres attı. Üsküdar Belediyesi\'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası\'nda maçlar devam ederken sporcular Valide Sultan Gemisi\'yle yapılan İstanbul Boğazı turuna katıldı. 7 Ekim Cumartesi günü başlayacak çeyrek finallerin öncesinde Boğaz\'da stres atan ekipler arasında Türkiye\'nin yanı sıra Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, Gürcistan, Rusya, İrlanda, Polonya, İngiltere ve Belçika yer aldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen\'in de katıldığı etkinlikte sporculara boğazın efsaneleri ve tarihi yapılar anlatıldı. Bedensel Engelliler Federasyon Başkanı Arif Ümit Öztürk\'ün teşekkür konuşmasıyla başlayan organizasyon boğaz gezisiyle devam ederken, tur boyunca sporcuların oldukça keyifli vakit geçirdiği görüldü. EN GOLCÜ TAKIM TÜRKİYE Turnuvada A grubunda ilk 2, B ve C Gruplarında ise ilk 3 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselmeyi başardı. A Grubu\'nda Almanya, İspanya ve Gürcistan ile yer alan Türkiye Milli Takımı, 3 maçta 3 galibiyet elde etti. Bu karşılaşmalarda 20 gol atan Ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise hiç gol görmedi. Türkiye attığı 20 golle turnuvanın şuana kadar en golcü takımı konumunda bulunuyor. Yarın başlayacak olan çeyrek final mücadeleleri ve saatleri şu şekilde: 12.00 Polonya - İrlanda 14.00 İngiltere - Fransa 16.00 İspanya - İtalya 18.00 Türkiye - Rusya