T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) İstanbul'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na katılan takımlar, İstanbul Boğazı'nda düzenlenen turla çeyrek finaller öncesi stres attı

06 Ekim 2017 20:47

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) İstanbul\'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası\'na katılan takımlar, İstanbul Boğazı\'nda düzenlenen turla çeyrek finaller öncesi stres attı. Üsküdar Belediyesi\'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası\'nda maçlar devam ederken sporcular Valide Sultan Gemisi\'yle yapılan İstanbul Boğazı turuna katıldı. 7 Ekim Cumartesi günü başlayacak çeyrek finallerin öncesinde Boğaz\'da stres atan ekipler arasında Türkiye\'nin yanı sıra Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, Gürcistan, Rusya, İrlanda, Polonya, İngiltere ve Belçika yer aldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen\'in de katıldığı etkinlikte sporculara boğazın efsaneleri ve tarihi yapılar anlatıldı. Bedensel Engelliler Federasyon Başkanı Arif Ümit Öztürk\'ün teşekkür konuşmasıyla başlayan organizasyon boğaz gezisiyle devam ederken, tur boyunca sporcuların oldukça keyifli vakit geçirdiği görüldü. EN GOLCÜ TAKIM TÜRKİYE Turnuvada A grubunda ilk 2, B ve C Gruplarında ise ilk 3 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselmeyi başardı. A Grubu\'nda Almanya, İspanya ve Gürcistan ile yer alan Türkiye Milli Takımı, 3 maçta 3 galibiyet elde etti. Bu karşılaşmalarda 20 gol atan Ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise hiç gol görmedi. Türkiye attığı 20 golle turnuvanın şuana kadar en golcü takımı konumunda bulunuyor. Yarın başlayacak olan çeyrek final mücadeleleri ve saatleri şu şekilde: 12.00 Polonya - İrlanda 14.00 İngiltere - Fransa 16.00 İspanya - İtalya 18.00 Türkiye - Rusya

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Olgucan KALKANAvrupa Ampute FutbolBoğazıBelediyesiValide Sultan GemisiEkim CumartesiBoğazTürkiyeAlmanya FransaYunanistan Gürcistan RusyaPolonyaBelçikaBelediye Başkanı Hilmi TürkmenBedensel Engelliler Federasyon Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24