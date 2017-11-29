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(Görüntülü Haber) Avcılar’da engelliler haftada bir gün spor yapıyor

İSTANBUL,(DHA)-AVCILAR Kent Konseyi ve Avcılar Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen "ENGELSİZ SPOR" ile engelliler engel tanımadı

29 Kasım 2017 19:21

İSTANBUL,(DHA)-AVCILAR Kent Konseyi ve Avcılar Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen \"ENGELSİZ SPOR\" ile engelliler engel tanımadı. Belediye, engellileri haftada bir gün aileleriyle birlikte spor salonlarına ve sahalara getirerek onların spor yaparken sosyalleşmelerini de sağlıyor. Belediye ilçede yaşayan engelli vatandaşların spor yapmalarına imkan sağlıyor. Avcılar Atatürk Stadyumu’nda hizmet alan engelliler hem spor salonunda egzersiz yaptı hem de stadyumda futbol oynadı. Engelliler, haftada bir gün aileleriyle birlikte evlerinden alınıp spor hocaları eşliğinde burada zamanlarını verimli bir şekilde geçiriyor. Avcılar Belediyesi yaklaşık 2 yıldan beri devam ettirdiği bu spor hizmeti ile engellilerin fiziksel ve ruhsal açıdan kendilerini ve mutlu hissetmeleri ve aileleri ile birlikte sosyalleşmesine olanak sağlıyor. Spor salonuna engelli kızıyla birlikte gelen Meral Gümüş,”Çok mutluyuz, çok kalabalığız. Herkes çocuğunu getirsin buraya, evlerde kapalı kalmasınlar” dedi. “SPOR YAPARKEN AİLELERİYLE BİRLİKTE SOSYALLEŞİYORLAR” Engellilerin yaşamın içinde olması gerektiğini ifade eden Avcılar Belediye Başkanı Dr. Toprak Handan Benli,”Bizim Avcılarımızda olan özel çocuklarımızı, kendi mahallelerinden getirterek, düzenli bir şekilde spor yapmasını sağlamış oluyoruz. Onlar burada aileleriyle birlikte sosyalleşiyorlar. Egzersiz yaparak kendilerine ayrılan zamanı da oluşturmuş oluyorlar” diye konuştu.

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