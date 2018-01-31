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(Görüntülü Haber) A.Ü. Rektörü Ünal: İnsan sağlığını tehlikeye atacak suistimale müsaade etmeyeceğiz

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof

31 Ocak 2018 19:42

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, kanser hastalarının tedavisinin aksatılmasına dair iddialarla ilgili adli ve idari soruşturma yapıldığını belirterek, \"İnsan sağlığını tehlikeye atacak herhangi bir suistimale asla müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz\" dedi. AÜ Rektörü Prof. Dr. Ünal, son günlerde, AÜ Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü\'nde kanser tedavisi hizmetlerinin aksatıldığı ve izinsiz nükleer deney gibi birtakım çalışmalar yapıldığı yönünde basında yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Prof. Dr. Ünal, iddiaların üniversite yönetimine ulaşması üzerine, 21 Ekim 2016 tarihinde, ivedilikle inceleme başlattıklarını kaydetti. İnceleme yapılması amacıyla kurulan komisyon tarafından, basında yer alan iddiaların ayrıntılı tetkik edildiğini kaydeden Ünal, \"İnceleme sonucunda isnat olunan fiiller ve ilgili kişiler hakkında 16 Mart 2017 tarihinde disiplin soruşturması açılmasına karar verildi. Disiplin soruşturması sonunda bir kısım öğretim üyesi hakkında kamu görevinden çıkarma cezası teklif edilmiş ve soruşturma dosyası gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı\'na gönderilmiştir. Bir öğretim üyesi hakkında ise kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmiştir\" dedi. ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI\'NA SUÇ DUYURUSU Disiplin soruşturmasına konu olan fiillerin, ceza hukuku anlamında da suç teşkil ettiğini belirten Prof. Dr. Ünal, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunulduğunu vurguladı. Ünal, \"Söz konusu iddialar ile ilgili adli süreç devam etmekte olup bu işlemlerin sonucu Üniversite Rektörlüğümüz tarafından yakından takip edilmektedir\" dedi. AÜ\'nün yeni yönetimi olarak göreve geldikleri gün itibarıyla üniversitedeki tüm sorunların yakın takipçisi olduklarını ve ivedilikle çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını vurgulayan Prof. Dr. Ünal, şunları kaydetti: \"Söz konusu olay ile ilgili gerek üniversite olarak gerekse adli tüm müdahaleler yapıldı. Tüm vatandaşlarımız müsterih olsun ki yönetim olarak sağlık hizmetlerinin aksatılmasına yahut insan hayatı ve sağlığını tehlikeye atacak herhangi bir suistimale asla müsaade etmedik ve bundan sonra da etmeyeceğiz. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi olarak tüm hastalarımıza en modern teknoloji ve yetkin personelimiz ile sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Soruşturmada bahsedilen cihazla tedavi gören ve bu nedenden dolayı zarar görmüş olma ihtimali olan az sayıda hastamızın durumlarını incelemek üzere bir tıbbi komisyon oluşturulmuş ve bu komisyon çalışmalarına devam etmektedir.\"

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