(Görüntülü Haber) Atiker Konyasporlu futbolcudan 'saldırı' paylaşımı

Atiker Konyasporlu futbolcu Mehdi Bourabia, deplasmanda oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından takım otobüsüne saldırı yapıldığını belirten video paylaştı.
Süper Lig\'in 7. haftasında Yeni Malatya Stadı\'nda oynanan maçta Evkur Yeni Malatyaspor ile Atiker Konyaspor 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşma sonrası ise Konyasporlu oyunculardan Mehdi, takım otobüsünün kırılan camını video çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.
Videoda futbolcuların \'Polis nerede\' ve \'Allah\'tan çift cam\' ifadelerini yer aldı.