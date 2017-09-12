(Görüntülü Haber) Atiker Konyaspor kafilesi, Marsilya'ya gitti

Atiker Konyaspor kafilesi UEFA Avrupa Ligi I Grubu 1\'inci hafta maçında oynayacağı Olimpik Marsilya maçı için Fransa\'nın Marsilya şehrine gitti. Atiker Konyaspor, 14 Eylül Perşembe günü Olimpik Marsilya ile Marsilya\'da Veledrome Stadı\'nda karşılaşacak. Atiker Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz başkanlığındaki yeşil-beyazlı kafile bugün Konya Havalimanı\'ndan saat 14.00 sıralarında uçakla Marsilya\'ya hareket etti. Marsilya maçının takımın kendisini test etmesi acısından sınav olacağını ifade eden Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, \'\'Zor bir müsabakaya gidiyoruz. Bu maç, sezon başı olduğundan, bizim açımızdan kendimizi test etme açısından sınav olacak. Sezon başından bu tarafa toparlanmaya çalışıyoruz. Transferlerimizi ve eski oyuncularımız bir araya getirerek iyi bir takım oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Bu da iyi olmamızı kısaltacak ya da kendimizi daha farklı açılardan görmemizi sağlayacak bir maç. Umarım düşündüğümüz gibi gelişir. Beklentimiz iyi bir futbol oynamak\'\' dedi. Kulüp başkanı Fatih Yılmaz da, güzel bir sonuçla dönmeyi hedeflediklerini belirterek, \'\'Bu yıl Avrupa\'da ikinci bir deneyimimizi yaşayacağız. Takım olarak Alanya maçında aldığımız yenilgi nedeniyle moral bozukluğu oldu ama bunu çabuk atlacak güçte ve deneyimdeyiz. Orada kora kor mücadele edeceğiz ve iyi bir sonuçla döneceğiz diye konuştu Atiker Konyaspor, Marsilya maçının 18 Eylül Pazartesi Beşiktaş ile oynayacak.