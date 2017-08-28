(Görüntülü Haber) Atiker Konyaspor Basın Sözcüsü Baydar: "Bylock kullanmadığım, savcılık tarafından ispatlandı"

İSMAİL AKKAYA- HASAN DÖNMEZ - KONYA / DHA Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, adına kayıtlı telefon hattında FETÖ\'nün \'Bylock\' adlı haberleşme programı çıkmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Baydar, Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu adına kayıtlı şirketine ait telefon hattının bir şirket çalışanı tarafından kullanıldığını tespit edildiğini ve suçsuz olduğunun ispatlandığını söyledi. Atiker Konyaspor Başkanlığı\'ndan istifa eden Ahmet Şan\'ın, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün \'Bylock\' adlı haberleşme programını kullandığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı\'na ifade vermesinin ardından kulübün başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Ahmet Baydar hakkında da \'Bylock\' programını kullandığı yönünde iddialar gündeme geldi. Bunun üzerine Ahmet Baydar, Konya Gazeteciler Cemiyeti\'nde basın toplantısı düzenlendi. Kendisi hakkında gerçeği yansıtmayan haberlerin maksatlı yapıldığını ifade eden Baydar, \'\'Söz konusu mecralara tarafıma isnat edilen suçlamaları yer alır almaz savcılığa ve yetkili mercilere başvurarak gerekli soruşturmanın yapılmasını ve şahsımın hiç bir şekilde ve hiç bir zaman FETÖ/PDY gibi illegal hain terör örgütleri ile her hangi bir bağımının olmadığını ifade ederek gerçeklerin ortaya çıkarılmasını talep ettim\'\' dedi. Baydar, yapılan soruşturma sonucu suçsuz olduğunun ortayı çıktığını belirterek, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma evranığı kameralara gösterdi. 2017/39972 numaları soruşturma evrakında Ahmet Baydar adına kayıtlı telefon hattına \'Bylock\' adlı program yüklendiği, söz konusu hattın Ahmet Baydar adına kayıtlı olmasına rağmen Selim adlı şüpheli tarafından Ankara\'da ikamet ederken kullanıldığının anlaşıldığı belirtildi. Suçsuz olduğunun ispatlandığını ifade eden Baydar, \'\'Hayatım boyunca bu hain FETÖ terör örgütüyle savaşmış, mücadele etmiş, hiçbir şekilde yanlarında yer almamış ve bundan sonra da tüm gücüm ve imkanlarımla bunlarla mücadele etmeye devam edeceğim\'\' diye konuştu. Toplantıya eşlik eden Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir de, Ak Parti İstanbul Milletvekili Külünk ve gazeteci Nedim Şener\'e, Konya ile ilgili attıkları twitter ve yazılarla ilgili tepki gösterdi. Özdemir, \'\'Ahmet Şan ile ilgili bir şey varsa, hukuk gereğini yapacaktır. Ancak Konya ve Konyaspor ile ilgili yapılan açıklamalar üzücü boyuta ulaştı. Gazeteciliğine saygı duyduğum değer verdiğim Nedim Şener bile Konya\'nın adını PelsinKonya diye yazma nezaketsizliğini gösterdi. Ben bunu yakıştıramadım. FETÖ\'den mağdur oldukları için önüne arkasına bakmadan aslı astarı olmadan kulaktan duyma fikirlerle değerlendirmeye çalışıyorlar. Yeni sayın bir milletvekili, bu olayların ardından Konya yerel basını tarafından bazı kişilerin parasal gücü nedeniyle örtbas edildiğini söyledi. Ben sayın vekili kınıyorum. Bir açıklama yapacaksa milletvekili sorumluluğuyla yapmalı, varsa bildiği, elinde belgesi açıksa söylemelidir\'\' dedi.