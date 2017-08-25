(Görüntülü Haber) Athena ve Apollon tapınakları restore edilecek

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde, antik Athena ve Apollon tapınaklarının ayağa kaldırması için eylül ayında restorasyon çalışması başlatılacak. Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, Side turizm bölgesinde M.S 2\'nci yüzyılda yapılan Athena ve Apollon tapınaklarında restorasyon çalışması yapacaklarını açıkladı. Side Antik Kenti\'nde gazetecilere açıklama yapan Karabayram, çalışmaların Kurban Bayramı\'nda sonra Side kazı başkanı Prof. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı başkanlığında yapılacağını belirtti. Karabayram, uygulama çalışmaları için 3 milyon TL bütçe ayrıldığını, restorasyonun ise 2019 yılında tamamlanacağını kaydetti. Side\'nin tarihsel ve arkeolojik varlığı ve korunmuşluk oranıyla günümüze en iyi şekilde gelen bölgelerden olduğunu anlatan Cemil Karabayram, tapınaklar bölgesinde yapılacak uygulama çalışmaları için 2011 yılında proje hazırlandığını hatırlattı. Bu projenin etap etap uygulandığını anlatan Karabayram, \"Son etaba geldik. Final etabı Athena ve Apollon tapınaklarının ayağa kaldırılmasıdır\" dedi. BÜTÜN PARÇALAR BİRLEŞTİRİLECEK Athena Tapınağı bölümünde belli parçaların bulunduğu ve bunların tekrar birleştirilerek eski orijinal ve dokusal malzemelerin yerine konulması için bir uygulama çalışmasına başlayacaklarını aktaran Karabayram, şunları söyledi: \"Çalışmanın içeriğinde, 1947 yılında başlayan kazılarda bulunan tapınağın taşları tek tek numaralandırıldı. Restorasyon ve koruma projeleri doğrultusunda bunları birleştirip tapınağı ayağa kaldıracağız. Şunu çok açık ve net söyleyelim, kesinlikle yeni bir malzeme yok, kesinlikle eklenti malzemesi söz konusu değil. Sadece bunlarının birleşmesini sağlayacak harç bağlayıcı olarak kullanılabilecek. Bütün taş bloklar özenle Sayın Prof. Dr. Hüseyin Alanyalı başkanlığında tek tek seçildi. Numara verilerek ayrıldı. Şu anda bu disiplinize edilmiş, sıralanmış ve numara verilmiş malzemeler vinç yardımıyla yerlerine getirilecek. Yeni bir malzeme kullanılsa bile tamamlama ve bütünlemeye girmeden, dönemlere ayrılarak, o dönemlerde belli renk dokusu verilerek yeniden bütünleşmiş bir çalışma olacaktır.\" Cemil Karabayram, restorasyon çalışmalarının betonarme bina yapmak gibi hızlı bir şekilde yapılamadığını, süreç ve emek gerektiren bir iş olduğunu söyledi. Kurban Bayramı\'ndan sonra yer teslimi yapıp çalışmaları başlatmayı hedeflediklerini kaydeden Karabayram, \"2019 yılında hem Athena Tapınağı hem de Apollon Tapınağı\'nı inşallah bitirmiş olacağız\" dedi. Projenin uygulanması için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'nun büyük katkılarının olduğunu belirten Karabayram, \"Side\'de bu çalışmanın yanı sıra Sayın Valimizin desteği ve himayesinde cadde ve sokakların iyileştirilmesi için yaklaşık 8 milyon lira ayrıldı. Tamamen özel malzemeden oluşan, dokuya aykırı olmayan, cephelerle bütünleşmiş, mimari disiplinize edilmiş, bütün o bileşimleri kendi içinde gören bir çalışma var önümüzde\" dedi.