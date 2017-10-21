(Görüntülü Haber) 'Ateş Serbest Faaliyeti-2017' nefes kesen görüntüler

ANKARA (DHA) Yerli ve milli imkanlarla üretilen silah mühimmat kullanılarak atışlar yapıldı Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin 2017 yılı planlı faaliyetlerinden Ateş Serbest Faaliyeti-2017 Karak Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı , Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutatanlığı unsurların katılımıyla 17-20 Ekim 2017 tarihleri arasında, Polatlı\'da yer alan General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesinde sergi ve atış faaliyeti olarak gerçekleştirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki yerli ve milli imkanlarla üretilen silah mühimmat kullanılarak yapılan atışlar, hedeflerin tam isabetle imha edilmesiyle başarıyla tamamlandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar; beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Ordu Komutanları ve Donanma Komutanı ile birlikte dün faaliyetin son bölümüne katıldı. Genelkurmay Başkanı tarafından faaliyet sonunda bir değerlendirme yaparak, Kara Kuvvetlerinin , yerli ve milli imkanlarımızla üretilen silah ve mühimmat sayesinde gelişen ateş gücünün her geçen gün caydırıcılığını artırdığı, faaliyetin asıl maksat ve kazanımının; kuvvet ve birlikler arası ateş desteği ve koordinasyonu geliştirmek, silah sistemlerinin muharebe sahasında yarattığı etkiyi göstermek olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, yasalarla kendisine tevdi edilen görevleri; asil milletimizin engin sevgisi ve sarsılmaz güveninden aldığı güçle, geçmişte olduğu gibi, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti.