T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Ata'ya 500 metrelik mektup

İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Karşıyaka Belediyesi Evrensel Çocuk Müzesi'nce, 'Karşıyakalı Çocuklar Atatürk'e Mektup Yazıyor' projesiyle rekor denemesi başlatıldı

19 Şubat 2018 19:11

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Karşıyaka Belediyesi Evrensel Çocuk Müzesi\'nce, \'Karşıyakalı Çocuklar Atatürk\'e Mektup Yazıyor\' projesiyle rekor denemesi başlatıldı. Müzeyi ziyaret eden ilkokul öğrencileri, Mustafa Kemal Atatürk\'e ithafen 500 metre uzunluğunda mektup yazacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde tamamlanacak mektup için Guinness Rekorlar Kitabı\'na başvurulacak. Karşıyaka Belediyesi tarafından eylül ayında hizmete açılan Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü\'nde, \'Karşıyakalı Çocuklar Atatürk\'e Mektup Yazıyor\' projesi hayata geçirildi. Kısa süre önce başlatılan uygulamaya, ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilecek. Çocuklar, müzeyi ziyaret ederek, 500 metrelik kağıt rulosu üzerine Atatürk\'e dair duygu ve düşüncelerini yazacak. Yüzlerce öğrenci, Atatürk için tek yürek olup, birbirinin satırlarını devam ettirecek. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde rulonun tamamlanması hedefiyle kesintisiz dev mektup oluşturulacak. ATA\'YA ARMAĞAN Baştan sona çocukların kaleme alacağı mektup, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Anıtkabir\'e götürülecek. Karşıyaka Belediye Başkanı CHP\'li Hüseyin Mutlu Akpınar ve öğrenciler, dev mektup ile birlikte Atatürk\'ün huzuruna çıkacak. Karşıyaka\'nın ve Karşıyakalı çocukların, bu projeyle Guinness Rekorlar Kitabı\'nda yer alması için de girişimler başlatılacak. Mektup, uzunluğuyla dünya rekoruna aday gösterilecek. \'KARŞIYAKA\'YA YAKIŞACAK\' Karşıyaka Belediye Başkanı Akpınar, projeye ilişkin \"Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ilke ve devrimleri ışığında yetişen çocuklarımız, aydınlık geleceğimizin en büyük teminatıdır. Her biri gurur kaynağımız olan evlatlarımızla, sonsuz Atatürk sevdamızı bir kez daha tüm dünyaya göstereceğiz. İlköğretim çağındaki tüm öğrencileri Evrensel Çocuk Müzemize davet ediyor, bu projede yer almaya çağırıyoruz. Bu rekor, Karşıyaka’mıza ve Karşıyaka’mızın aydınlık çocuklarına çok yakışacak\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAKarşıyakaKarşıyaka Belediyesi EvrenselMüzesiAtatürk Mektup YazıyorMüzeyiMustafa Kemal AtatürkNisan Ulusal EgemenlikBayramıGuinness Rekorlar KitabıKarşıyaka BelediyesiEvrenselEğitim KampüsüKısaAtatürk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24