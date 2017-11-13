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(Görüntülü Haber) Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı davası bugün başlıyor

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 42'si tutuklu 46 sanığın yargılamasına bugün başlanacak

13 Kasım 2017 12:52

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA Atatürk Havalimanı\'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ\'ın gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 42\'si tutuklu 46 sanığın yargılamasına bugün başlanacak. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri\'de görülecek olan duruşmalar 4 gün sürecek. İDDİANAME Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan 262 sayfalık iddianamede, 42\'si tutuklu 4\'ü firari 46 sanık yer alıyor. İddianamede 207 kişi \'Müşteki\' sıfatıyla bulunuyor. İddianamede şüphelilerin \'Örgütü üye olmak\', \'Anayasayı ihlal\', \'Tasarlayarak adam öldürme\', \'Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs\' ve \'Mala zarar vermek\' suçlarından 46\'şar kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 132\'şer yıldan 3 bin 342\'şer yıla kadar hapisleri isteniyor.

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