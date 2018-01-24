(Görüntülü Haber) Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü; bir tarafı karlı bir tarafı güneşli

Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA) İstanbul\'u etkisi altına alan kar yağışı Atatürk Havalimanı ve çevresinde de görüldü. Kar yağışı hava trafiğini olumsuz etkilemedi. Kar yağışı zaman zaman şiddetini artırırken bu esnada kalkış yapan uçaklar adeta kayboldu. Kalkış yapılan Florya-Sefaköy istikametinde bulunan pist bölgesinde kar yağışı sürerken iniş yapılan Florya-Ataköy istikametindeki pist bölgesinde ise güneşin yüzünü göstermesi ilginç görüntüler oluşturdu. Havalimanın bir kısmı kar yağışı altındayken diğer yarısında ise güneş vardı. Pist üzerinde kar temizleme araçları da biriken karları temizledi.