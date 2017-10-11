(Görüntülü Haber) Atatürk büstüne motolof atan PKK yandaşı tutuklandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da bir okul bahçesindeki Atatürk büstüne molotof kokteyli ile saldıran terörö örgütü PKK yandaşı 16 yaşındaki H.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Geçen hafta kent merkezinde terör örgütü PKK adına korsan gösteri düzenleyen eylemcilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Yakalanan H.Ş.\'nin daha önce Gülbahçesi Kız Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan Atatürk büstüne gece yarısı molotofkokteyli attığı ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlimleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevke edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 7\'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Atatürk büstüne saldıran H.Ş. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.