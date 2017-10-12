T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Ataşehir'de servislerde ve okul çevrelerinde denetim

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR'de servis şoförünün bonzai kullanmış halde yakalanmasının ardından Mobil Okul Timi (MOT) ekipleri harekete geçti

12 Ekim 2017 19:20

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR\'de servis şoförünün bonzai kullanmış halde yakalanmasının ardından Mobil Okul Timi (MOT) ekipleri harekete geçti.  Okul önlerinde şüpheli kişiler ve araçlarla birlikte servislere de denetim yapıldı.


 

Mobil Okul Timi ekiplerinin okul çevrelerindeki denetimleri sürüyor. Polis ekiplerinin 3 Ekim\'de gerçekleştirdiği servis denetiminde bir sürücünün baygın halde olması polisin dikkatini çekmiş, serviste yapılan aramada servis şoförünün bonzai kullandığı ortaya çıkmıştı. Uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı olduğu öğrenilen Servet G. skandalın ardından gözaltına alınmıştı.


 

SERVİSLER DİDİK DİDİK ARANDI



Ataşehir\'de MOT ekipleri  okul önlerinde yapılan denetimlerde servisler didik didik arandı, eksik evraklar kontrol edildi. Bir anadolu lisesinin önünde ise şüphelenilen iki motosiklet durduruldu. Yapılan inceleme sonucunda motosiklet sürücüleri hakkında eksik evraktan işlem yapıldı. Öte yandan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği\'nden  alınan bilgiye okulların açılmasıyla birlikte Ataşehir\'deki okullarda çalışan yaklaşık 3 bin kişiye Genel Bilgi Taraması yapıldı. Suç kaydı olanlar okul yönetimlerine bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CengizDHA ATAŞEHİRMobil Okul Timi MOTOkul TimiPolisEkimUyuşturucuServetDİDİK DİDİK ARANDI Ataşehir MOTBirYapılanAtaşehirEmniyet MüdürlüğüBüro AmirliğiGenel Bilgi TaramasıSuç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24