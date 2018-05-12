(Görüntülü Haber) Aşırı yağış nedeniyle kerpiç ev çöktü

Mehmet ALİ DİNLER KIZILTEPE,(Mardin),(DHA) Mardin\'in Kızıltepe ilçesinde aşırı yağış nedeniyle kerpiç bir ev çökerken, dün okulda mahsur kalan öğrenciler itfaiye tarafından kurtarıldı. Mardin merkez ve ilçelerinde bir haftadan beri devam eden ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları olurken, Kızıltepe ilçesinde bulunan Şenyurt Mahallesi\'nde kerpiç bir ev çöktü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı evde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Bir haftadan beri devam eden yağmurlar eğitim ve öğretimi de olumsuz etkiledi. Dün Kızıltepe\'de bulunan bazı okullarda eğitim gören öğrenciler, aşırı yağıştan oluşan su birikintileri nedeniyle mahsur kaldı. Mahsur kalan öğrenciler, AFAD ve İtfaiye ekiplerince su baskını oluşan bölgeden kurtarıldı. Kızıltepe\'nin bir çok mahallesi sular altında kalırken, tek katlı evlerin bulunduğu bölgelerde vatandaşlar da mahsur kaldı.