(Görüntülü Haber) Aşiret düğününde 2 bin kişiye, 20 saatte pişirilen 'Helesi' yemeği ikram edildi

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA) - MUŞ\'un Korkut İlçesi\'nde 3 gün 3 gece süren kır düğününe katılan 2 bin davetliye, kadınların 8 kazanda yaklaşık 20 saatte pişirdiği özel \'Helesi\' yemeği ile kavurma ve pilav ikram edildi. Düğün yemeğinde yaklaşık 400 kilo et 150 kilo prinç, 60 kilo buğday ve 3 teneke yağ kullanıldı.



Korkut\'a bağlı Altınova Beldesi\'ndeki Huyti Aşireti\'nin ileri gelenlerinden ve Altınova Beldesi eski belediye başkanlarından 13 çocuklu Abdulkadir Duygu, oğlu Cihat Duygu\'yu Adanalı Gülbahar Çağrı ile evlendirdi. Yapılan kır düğününde kurulan çadırlarda misafirlere 20 kişilik ekip yemek ikramı yaptı. Saat 11.00\'de başlayan ikram akşam karanlığına kadar devam etti. Düğün sahibi Abdulbaki Duygu, 50 yıldan beri bayram ve düğünlerde helesi yemeğinin yapıldığını söyledi. 6 kadın tarafından 20 saatte hazırlanan helesi yemeğinin ateş üzerinde küplerde pişerken sürekli karıştırılması gerektiğini belirten Abdulbaki Duygu, kadınların geceyi yemek başında geçirdiklerini anlattı.



GELİN: ÇOK MUTLUYUM



Adanalı hemşire olan gelin Gülbahar Çağrı ise ilk kez böyle bir düğün gördüğünü belirtti. Çok mutlu olduğunu ifade eden Gülbahar Çağrı, \"Aşiret taraftarlarının eski geleneklerine göre kır düğünü düzenledik. İnsanlar çok sıcak kanlı birbirlerine karşı saygılı. Böyle bir düğünle evlendiğim için çok mutluyum\" dedi.



Damat Cihat Duygu da, ailelerinin çok geniş olduğunu onları kapalı bir salona sığdırmanın mümkün olamayacağını aktardı. Genç damat, kır düğünü ile konukların samimi bir ortamda eğlendiklerini söyledi.



HELESİ YEMEĞİ NASIL YAPILIR?



Kemikli et tencerede kaynatılır. İyice yumuşayıncaya, etler kemiklerinden ayrılıncaya dek pişirilir. Etler kemiklerden ayrılıp bir kenara alınır. Bir gece öncesinden yıkanıp süzülen aşurelik buğday etlerin içine konur. Üzerine sıcak su ve tuz ilave edilir. Büyük bir tahta kaşıkla, adeta sertçe dövülür gibi karıştırılır. İyice macun kıvamına getirilir. Birbirine karışan yemek tabağa alınır. Tereyağı hafif kahverengi olana kızdırılır ve servis yapılırken yemeğin üzerine dökülür.







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