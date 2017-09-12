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(Görüntülü Haber) Asıl eğlenceyi nişandan sonra yaptılar

Davut CAN / İZMİR, (DHA) İZMİR'in Konak ilçesinde, düzenledikleri nişan organizasyonundan çıkıp soluğu Alsancak semtindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde alan 28 yaşındaki Mehmet Özden ve 26 yaşındaki Merve Çelik çifti ile yakınları, hem eğlendi hem eğlend

12 Eylül 2017 12:48

Davut CAN / İZMİR, (DHA) İZMİR\'in Konak ilçesinde, düzenledikleri nişan organizasyonundan çıkıp soluğu Alsancak semtindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi\'nde alan 28 yaşındaki Mehmet Özden ve 26 yaşındaki Merve Çelik çifti ile yakınları, hem eğlendi hem eğlendirdi. Küçükyalı semtinde düzenlenen organizasyonla nişanlanan 28 yaşındaki Mehmet Özden ve 26 yaşındaki Merve Çelik çifti, nişan bitiminde soluğu Kıbrıs Şehitleri Caddesi\'nde aldı. Çift ve yanlarındaki yaklaşık 20 kişi, zaman zaman Damat Özden\'in de çaldığı davul ve saksafon eşliğinde eğlenirken, çevredeki vatandaşlar da çalan müziklerle coştu. Grup, yaklaşık yarım saatlik eğlencenin ardından, İzmir Marşı\'nı söyleyip, dağıldı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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