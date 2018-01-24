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(Görüntülü Haber) Aşevi önünde insanlık ağacı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da karla kaplı zeminde yiyecek bulmakta zorlanan serçelerin yardımına, Ebu İshak Vakfı Aşevi görevlileri yetişti

24 Ocak 2018 12:59

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da karla kaplı zeminde yiyecek bulmakta zorlanan serçelerin yardımına, Ebu İshak Vakfı Aşevi görevlileri yetişti. Serçeler, görevlilerin aşevinin bahçesindeki ağacın dallarına astıkları ekmek parçaları ile besleriyor. Vakfın Müdürü Eyüp Aydın, her gün vakfın bahçesindeki ağaçlara astıkları ekmeklerden serçelerle birlikte sokakta yaşayan hayvanların da faydalandığını söyledi.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Bosna Caddesi\'nde müstakil bir binada çeyrek asırdır faaliyet gösteren Ebu İshak Vakfı\'nin, her sabah ekmek parçaları koyduğu \'İnsanlık ağacı\' çevredekilerin ilgisini çekiyor. Dalları ekmeklerle kaplı ağaçla selfie yapan vatandaşlar, yöntemin kendilerine de örnek olduğunu söylüyor. Erzurum\'da yerel bir vakıf olduklarını belirten Ebu İshak Vakfı Aşevi Müdürü Eyüp Aydın, sadece insanlara değil, doğada yaşayan yaban hayata da sahip çıktıklarını söyledi. İhtiyaçlı aileler için vakıftan günlük 600 kişilik yemek çıkarıldığını, 900 aileye ise günlük ekmek yardımı yapıldığını belirten Aydın, yardımların yanı sıra özellikle kar yağışının olduğu günlerde kendi elleriyle dilimleyerek vakfın bahçesindeki ağaçların dallarına astıkları ekmekten özellikle kuşlar olmak üzere kedi ve köpeklerin de faydalandığını söyledi.

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