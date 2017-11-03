(Görüntülü Haber) Asayiş kursunu tamamlayan uzman erbaşlara tören

Bülent DİKTEPE KARABÜK,(DHA) KARABÜK\'ün Safranbolu İlçesi\'nde, 125\'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı\'nda asayiş kursunu başarıyla tamamlayan bin 900 uzman erbaş, törenle mezun oldu. Safranbolu 125\'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı\'nda 14 hafta süren kursa katılan bin 900 uzman erbaşa, terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda eğitim verildi. 24\'üncü Dönem Uzman Erbaş Asayiş Branşı Kurs Kapanış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan 125\'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay İsa Çakmak, uzman erbaşların, Jandarma Genel Komutanlığı?nın görev ihtiyaçları ile meslek hayatında karşılaşabileceği ihtiyaçlar göz önüne alınarak hazırlanan program çerçevesinde yoğun bir eğitim döneminden geçtiğini söyledi. Uzman erbaşların fiziki gücünü koruyarak verilen görevleri tam ve eksiksiz olarak yapmayı öğrendiğini belirten Albay Çakmak şöyle dedi Mevcut özgüveninizi ve savaşçı ruhunuzu daha da geliştirdiniz. Onurlu bir melek yaşamına hazır hale geldiniz. Bundan sonra ülkemizin birlik ve bütünlüğünün korunmasında üstün görev anlayışı ve mesai mefhumu gözetmeden görev yapan Jandarma teşkilatının yurt safhında çeşitli birliklerde görev alacaksınız. Kursu birincilikle bitiren uzman erbaşın yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından başarılı olan erbaşlara belgeleri, Vali Yardımcısı Osman Yenidoğan ve Bilecik 2\'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel tarafından verildi. Kursa katılan uzman erbaşların, mehter marşı eşliğinde ve atılan sis bombaları altında gösterilerini yapmaları ardından tören geçişi yapıldı. Uzman erbaşlar, törenin ardından aileleriyle bir araya geldi.