(Görüntülü Haber) Artvin'de güreştirilecek boğalara antrenman yaptırılıyor

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN\'de, yaz boyunca düzenlenecek boğa güreşi festivallerinde arenaya çıkacak boğalar bakıma alındı. Kışı ahırda geçiren ve hareketsizlik nedeniyle kilo alan boğalara antrenman yaptırılıyor. Antrenör Hilmi Aydın, boğaları koşu yolunda güreşlere hazırlıyor. Kentte bu yıl 38\'incisi düzenlenecek Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali öncesinde, kış aylarını ahırda geçiren ve hareketsizlik nedeniyle kilo alan boğaların güreşler için hazırlanmasına başlandı. Artvin Boğa Güreşler Yaşatma Yaylaları Koruma Derneği hazırlıklar kapsamında Aydın\'dan nalbant Turgut Aydın\'ı kente getirdi. Bölgede bu işi profesyonel olarak yapan olmadığı için getirilen nalbant Aydın, özel hazırlanan mekanizma ile sabitlenen boğalara, nal çakma işlemi gerçekleştirildi. Yılda iki kez boğaların nallanması için Aydın\'dan kente nalbant getirdiklerini ifade eden Artvin Boğa Güreşlerini Yaşatma Yayalarını Koruma Dernek Başkanı Erken Keskin, \"Bölgemiz zorlu bir coğrafyaya sahip, hayvanları dışarı açtığımız zaman ayaklarına ince taşlar batıyor. Bu nedenle biz de hayvanların sakatlanmaması için önlem alıyoruz. Yılda iki kere bu işlem yapılıyor\" dedi. BOĞALAR BAKIMA ALINDI Artvin ve ilçelerinde ekibiyle 10 gün kalarak bölgede toplam 150 boğaya nal takan Turgut Aydın da hayvanların ayağının aşınmaması için bu işlemin gerekli olduğunu belirtti. Aydın, şunları kaydetti: \"2010 yılından itibaren hem güreş seyretmeye hem de boğaların ayağına nal çakmak için geliyorum. Burada bir dostluğumuz, çevremiz oluştu. Boğaların ayağına hem nal çakıyoruz hem tırnak bakımlarını yapıyoruz. Hayvanların spor yaparken ayağının aşınmaması ve daha rahat spor yapabilmesi için bu uygulamayı yapıyoruz. Bu bölgede boğalarına çocukları gibi bakıyorlar. Biz de yere yatırmadan, hayvanın işkence çekmemesi için özel hazırlanan nal makinesinde işlemi kolayca tamamlıyoruz. Hayvanı yatırdıktan sonra önce tırnak temizliğini yapıyoruz, sonra hayvanın ayağına uygun nallar ayarlıyoruz, sonra çivilerini çakıp perçinliyoruz.\" \'BU BİR TUTKU\' İki boğasının ayağına nal taktıran boğa sahibi Mahir Gülseçgin de boğa güreşlerinin bir tutku olduğunu anlatarak, \"Sezonun ilk güreşlerine hazırlanmak için önce tırnak bakımıyla başlayan süreç, bugün başlamış bulunmakta. Bu bize atalarımızdan kalan bir tutku, biz de Artvinli gençler olarak bu geleneği bizden sonraki nesillere aktaracağız\" dedi. BOĞALAR YÜRÜYÜŞ YOLUNDA Boğa antrenörü Hilmi Aydın ise nal çaktırılıp, tırnak bakımı yapılan boğaları, kentte yapılacak olan festivaldeki güreşlere hazırlıyor. Kış aylarını ahırda geçiren ve bu nedenle kilo alan \'Paşa\' adlı 790 kilogramlık ve \'Kadir Ağa\' adlı 800 kilogramlık boğalar, koşu yolunda çalıştırılarak fazla kilolarından kurtuluyor. Aydın, bu sayede boğaların hareket kabiliyetlerinin arttığını ve kilolarının azaldığını söyledi. \'HAYVANLAR İLGİ İSTER\' 20 yıldır boğacılık yapan ve 800 kilogramlık boğayı komutlarıyla hareket ettiren Hilmi Aydın, \"Boğa güreşlerine hazırlanıyoruz. Spor öncesi nal çaktırıyoruz. Buradaki amacımız hayvan spor yaparken ayağının zarar görmemesi. Boğacılık başka bir sevdadır. Hayvanlar ilgi ister. Bizim ahırda yatıp kalktığımız günler de oluyor\" ifadesinde bulundu. ŞAMPİYON BOĞALARA BAKIM Geçen yıl düzenlenen 37\'nci Kafkasör Festivali\'nde birinci olarak \'Baş Boğa\' unvanı alan 820 kilogramlık \'Noyan\' ile Aydın\'da düzenlenen Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonası\'nda birinci olan 800 kilogramlık \'Kadir Ağa\' adlı boğalar da nallanarak, tırnak bakımları yapıldı. Şampiyon boğaların sahipleri, bu yıl düzenlenecek olan festivalde de iddialı olduğunu açıkladı.