(Görüntülü Haber) Arnavutköy'de ağızları bantlanmış halde biri kadın iki ceset bulundu(GENİŞ HABER)2

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-ARNAVUTKÖY\'de biri tren yoluna, biri dere yatağına atılmış, ağızları koli bandıyla bağlanmış iki ceset bulundu. 30\'lu yaşlarda, bir kadın ve bir erkeğe ait cesetlerin üzerinden kimlik çıkmadı.



Arnavutköy, Deliklikaya Köyünde akşam 17.00 sıralarında hayvanlarını otlatan bir çoban, tren yolunda battaniyeye sarılı halde kadın cesedi gördü. Çoban durumu polise bildirdi. Bundan yaklaşık yarım saat sonra ise, olay yerinden 1 kilometre ötede bir erkeğe ait ceset bulundu. Her iki olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede üzerlerinden kimlik çıkmayan cesetlerin vücutlarında darp izlerine rastlandı. Ayrıca iki cesedin ağzının da koli bandı ile bağlandığı tespit edildi.



Tren yoluna atılan kadının cesedi itfaiyenin vinci ile çıkarıldı. Erkeğin cesedi ise dere yatağına yakın bir noktadan çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil ararken, Cumhuriyet Savcısı olay yerine geldi. Kimliği tespit edilemeyen cesetler cenaze aracıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Cenazelerin daha sonra Adli Tıp Kurumu\'na götürüleceği öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.