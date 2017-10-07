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(Görüntülü Haber) Arızalanan servisi öğrenciler itti

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) MANİSA'nın Yunusemre İlçesi'ndeki bir ortaokul servisi, trafik ışıklarında arızalınca, araçtan inen öğrenciler itti

07 Ekim 2017 17:26

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) MANİSA\'nın Yunusemre İlçesi\'ndeki bir ortaokul servisi, trafik ışıklarında arızalınca, araçtan inen öğrenciler itti. O anlar, bir sürücü tarafından görüntülendi. Güzelyurt Mahallesi\'nde geçen perşembe günü saat 08.00\'de meydana gelen olayda, öğrenci taşımacılığı yapan bir servis minibüsü trafik ışıklarında aniden bozuldu. Arızalanan araç hareket etmeyince, servisin içindeki erkek öğrenciler, minibüsü iterek çalıştırmaya çalıştı. Trafiğin yoğun olduğu saatte yaşanan olay, başka bir otomobil sürücüsü tarafından görüntülendi.

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