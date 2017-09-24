(Görüntülü Haber) Arhavi'de şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu

Muhammet KAÇAR/ARHAVİ (Artvin), (DHA) - ARTVİN\'in Arhavi İlçesi\'nde etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Arhavi İlçesi\'nde akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle Kapisre deresi taştı, bazı mahalle ve köy yolları ulaşıma kapandı. Boğaziçi Mahallesi\'nde rögarların tıkanması sonucu cadde ve sokaklar göle döndü, çok sayıda ev ve işyerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Mahalleli kendi imkanlarıyla ve işyerlerine dolan suları, tahliye etmeye çalıştı. Arhavi Belediyesi ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Yağışın aralıklarla sürdüğü ilçede vatandaşlar ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.