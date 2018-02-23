(Görüntülü Haber) Ardahan'da kurtuluş coşkusu

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN\'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97\'inci yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Vali Mehmet Emin Bilmez, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Belediye Başkanı Ak Partili Faruk Köksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, gaziler, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumu ile başlayan tören, Ardahan Valiliği önünde devam etti. Vali Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, atlı milisler ile birlikte halkı selamdı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, “Şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu mübarek toprakların işgalden kurtuluşunun 97\'nci yıldönümünü kutluyor, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun\" dedi. Konuşmalar ardından yakılarak şehit edilen Türkler için Yanık Cami Anıtı\'na kadar mehteran ve atlı milislerin eşliğine \'İşgalden Kurtuluşa\' şehitlere saygı yürüyüşü yapıldı. Burada şehit edilen Türkler için İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından dualar edildi. Kutlamalar, akşam Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu\'nda yapılacak olan Kurtuluş Şöleni ile sona erecek.