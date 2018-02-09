T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Aranan seyis, film gibi operasyonla yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 13 yıl 9 kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan seyis Avni Turan (35), film gibi operasyonla yakalandı

09 Şubat 2018 14:01

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 13 yıl 9 kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan seyis Avni Turan (35), film gibi operasyonla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, \'cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçundan tutuksuz yargılandığı davada 13 yıl 9 hapis cezasına çarptırılan Avni Turan\'ın Adana Hipodromu\'nda seyislik yaptığını belirledi. Polis, bir hafta boyunca hipodroma giderek, Turan\'ı yakın takibe aldı. Sıradan bir vatandaş gibi at yarışı oynayan, ahırlara giderek atları izleyen polis, kaçma ihtimali olan Turan\'ı yakalamak için en uygun anı bekledi. Ekipler, Avni Turan\'ı tek başına, yarışa hazırladığı atı çalıştırdığı sırada harekete geçti. Atın eğitimini bitiren Turan, polisleri fark edince kaçmaya çalıştı. Kovalamacayla yakalanan Turan, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANAAvni TuranAsayişMüdürlüğü ArananBüro AmirliğiAvni Turan Adana HipodromuPolisTuranSıradanEkipler Avni TuranAtınKovalamacayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24