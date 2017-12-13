(Görüntülü Haber) Aralık ayında deniz keyfi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE genelinde soğuk hava etkili olurken, Antalya\'da yerli ve yabancı turistler denize girdi. Antalya\'da hava sıcaklığının 19,5 derece deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde yerli ve yabancı turistler, denizin keyfini çıkardı. Sahil, havanın güzel olması nedeniyle balık tutup spor yapan ve denize girenlerle doldu. Denize giren Rus turistler, Antalya\'yı çok sevdiklerini, hava da güzel olunca hemen sahile geldiklerini belirtti.