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(Görüntülü Haber) Araçtaki 10 bin 627 uyuşturucu hapı 'Çako' buldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de polislerin şüphe üzerine kontrol ettiği hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Çako' ile yapılan aramada, ön yolcu koltuğunun altında, 10 bin 627 uyuşturucu hap ele geçirildi

03 Ekim 2017 15:21

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de polislerin şüphe üzerine kontrol ettiği hafif ticari araçta narkotik köpeği \'Çako\' ile yapılan aramada, ön yolcu koltuğunun altında, 10 bin 627 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen pazar günü, Ankara karayolunda denetim noktası oluşturdu. Şüphe üzerine bir hafif ticari araç durduruldu. Narkotik köpeği \'Çako\' ile araçta yapılan aramada, ön yolcu koltuğunun altında saklanan, poşetler içinde, 10 bin 627 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan araç sürücüsü 45 yaşındaki A.U., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kentte polis tarafından son 1 haftada yapılan operasyonlarda ayrıca 14 gram eroin, 265 gram esrar ile 23 gram skunk adlı uyuşturucu maddesi de ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca gözaltına alınan 17 şüpheliden 6\'sın tutuklandı.

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