(Görüntülü Haber) Aracının yanışını çaresizlik içinde izledi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da çalışmadığı gerekçesiyle başka bir araçtan aküsüne takviye yapılan hafif ticari araç henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı. Sürücü Muhammet Tekin, yere oturarak çaresizlik içinde aracının yanışını izledi. Yangın, saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Ruhi Bağdadi Sokak üzerinde meydana geldi. Muhammet Tekin\'e ait 42 N 7557 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre çalışmadı. Bunun üzerine çevredeki bir araç sürücüsünden yardım isteyen Tekin, bağladığı kablolarla onun aracından aküye takviye yapmak istedi. Takviye yapıldığı sırada araç, henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. İhbar üzerine iftaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına hemen müdahale etti. Yangın, yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonrası tamamen söndürülerek kontrol altına alındı. Muhammet Tekin ise yere oturarak çaresizlik içinde aracının yanışını izledi. Tekin\'i çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yangın sonrası araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik aksanından çıkmış olabileceği belirtiliyor.