(Görüntülü Haber) Aracında ölü bulundu

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Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ta 63 yaşındaki Lütfi Apaydın, boş bir arazide hafif ticari aracında ölü bulundu

19 Ekim 2017 22:48

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS\'ta 63 yaşındaki Lütfi Apaydın, boş bir arazide hafif ticari aracında ölü bulundu.

Dereiçi Mahallesi\'deki boş bir arazide 36 FA 148 plakalı ticari aracın arka koltuğunda hareketsiz yatan kişiyi gören çevre sakinleri, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, üzerinden Lütfi Apaydın üzerine düzenlenmiş kimlik çıkan kişinin öldüğünü belirledi.

Lütfi Apaydın\'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

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Bedir ALTUNOKKARS DHA KARSLütfi ApaydınDereiçi MahallesiFAKars Harakani Devlet Hastanesi

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