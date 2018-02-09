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(Görüntülü Haber) Apartman dairesinde patlama

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki bir apartmanın zemin katındaki dairede patlama oldu

09 Şubat 2018 12:59

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar ilçesindeki bir apartmanın zemin katındaki dairede patlama oldu. Evde kimsenin olmadığı sırada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın büyümeden söndürülürken, hasar oluştu. Olay, bugün saat 05.30 sıralarında Esenyalı Mahallesi 52/75 Sokak\'taki bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Dairede kimse olmadığı sırada bilinmeyen nedenle patlama oldu. Gürültü üzerine dışarı çıkan apartman sakinleri, daireden çıkan dumanları görünce durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yapılan incelemede evde kimsenin olmadığı anlaşılırken, yalnız yaşayan ev sahibinin işte olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri de patama sesi duyduklarını, zemin kattan duman gelmesi üzerine itfaye ekiplerine haber verdiklerini söyledi. Kapı ve camları zarar gören evdeki patlamanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

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