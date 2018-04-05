(Görüntülü Haber) 'Antep Fıstığı', yarın vizyona giriyor

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, Orhan Uslu ile Ivana Sert\'in başrollerini oynadığı \'Antep Fıstığı\' filmi, yarın Türkiye genelinde gösterime giriyor. Güneydoğu\'nun ilk film yapım şirketi Zeugma Yapım Yönetim Kurulu Başkanı Meral Ay, \'Antep Fıstığı\'nı izleyen 25 çifti Gaziantep\'e tatile getireceklerini açıkladı. Oğuz Yalçın\'ın yönettiği; Ivana Sert, Orhan Uslu, Tuncay Günhan, Sefa Zengin ile Vural Buldu\'nun oynadığı ve geçen cumartesi günü galası düzenlenen \'Antep Fıstığı\' filmi, 6 Nisan Cuma günü tüm salonlarda sinemaseverlerle buluşacak. Gaziantep\'te kurulan Zeugma Yapım tarafından çekilen film, Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde kurulan ilk yapım şirketinin ilk sinema filmi olma özelliği taşıyor. Film, vizyona girmeden önceki Gaziantep gösteriminde 80 bin kişi tarafından izlenerek, büyük beğeni topladı. Zeugma Yapım Yönetim Kurulu Başkanı Ay, Gaziantep kültürünü tanıtmak için çalıştıklarını belirterek, Türkiye gösteriminde biletlerinin fotoğrafını \'WhatsApp\' üzerinden şirketin telefon numarasına gönderen 25 çifte, kentte her şey dahil tatil yaptıracaklarını söyledi. Tüm sinemaseverleri, Gaziantep\'te izlenme rekoru kıran filme davet eden Ay, şunları söyledi: \"Filmin bir özelliği var, Anadolu\'nun ilk yerel yapım şirketi ve yerel tiyatro grubunun yer aldığı bir film. Gaziantep kültürünü, şivesini, tarihini, tüm güzelliklerini ve zenginliklerini anlatıyoruz Antep Fıstığı sinema filminde. İlk olarak Gaziantep\'te vizyona girdik çünkü Gazianteplilerin sınavından geçmek bizim için çok önemliydi. Gaziantep\'te vizyona giren milyon dolarlık filmler 20 bin izlenmişti. Antep Fıstığı filmi ise 80 bin izlendi ve halen vizyonda izlenmeye devam ediyor. Şimdi yeni bir heyecan yaşıyoruz. Artık Türkiye\'de vizyona gireceğiz. 6 Nisan\'da tüm Türkiye\'de sinemalarda olacak. Biz Türkiye vizyonunda da, madem Gaziantep\'in tarihi, kültürü, mutfağı o çok sevecekleri şivesini kullandık, \'o zaman filmimizi izleyip bizi onore eden 25 çiftimizi Gaziantep\'e getirelim\' dedik. Ulaşımıyla, konaklamasıyla ve tüm zenginliklerini içine alan bir geziyle anlatabilecek, yaşata bilecek burada ağırlayabileceğimiz 25 çiftimiz olsun istedik. İnşallah Türkiye\'de de büyük bir başarı elde edecek bu film çünkü birçok ilki gerçekleştirdi. Genelde Türk toplumu komedi filmlerini çok seviyor, biz romantik komedi çektik. Bu tarz filmler genelde +7 ya da +13 olarak vizyona giriyor. Bakanlık filmimizde en ufak rahatsız edici söz ya da davranış görmediği için yaş sınırı koymadı.\" \'Antep Fıstığı\' filminde, Almanya’da doğup, büyüyen ve dedesinden kalan mirası almak için Gaziantep’e gelen Simge\'nin başına gelen komik olaylar anlatılıyor.