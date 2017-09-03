(Görüntülü Haber) ANTALYASPOR'UN YENİ TRANSFERİ KENTE GELDİ

Süper Lig\'de mücadele eden Antalyaspor\'un yeni transferi defansif orta saha oyuncusu Vainqueur\'u Antalya\'ya geldi. Bir grup taraftar tarafından meşalelerle karşılanan Fransız oyuncu Vainqueur, saat 19.30\'da CIP\'ten çıkış yaptı. Tezahüratta bulunan taraftarlar, oyuncunun boynuna Antalyaspor atkısı taktı. Taraftarlar, \'Bonjour- Hoş geLdin\' Vainqueur\'u diye sevgi gösterisinde bulundukları oyuncuyu aracına kadar yine tezahüratlarla uğurladı. Vainqueur daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere havalimanından ayrıldı.



Bu sırada bazı taraftarların Beşiktaş Başkanı Fikret Orman\'ı kastederek, \'Bir Fiko kaç\', \'Satın alsana, satın alsana Ali Şafak Fiko\'yu satın alsana\' diye slogan atması dikkat çekti.



Antalyaspor, 500 bin Euro bonservis bedeliyle Roma\'dan 3 yıllığına transfer ettiği 28 yaşındaki defansif orta saha oyuncusuyla salı günü Atilla Konuk Tesisleri\'nde 3 yıllık sözleşme imzalayacak.