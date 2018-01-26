(Görüntülü Haber) Antalyaspor'un yeni transferi Hakan Özmert Başarılı olmaya geldim  

Antalyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Hakan Özmert, Çalışanların beni karşılaması evime dönmüş gibi mutlu etti. Başarılı olmaya geldim dedi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, devre arası transfer döneminin ilk transferini gerçekleştirdi. Kırmızı beyazlı kulüp, Medipol Başakşehir takımında forma giyen orta saha oyuncusu Hakan Özmert\'le anlaştı. Atilla Konuk Tesisleri\'nde düzenlenen törende Antalyaspor, Hakan ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Törende konuşan Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Antalyaspor için önemli günlerden biri olduğuna değindi.

Hakan Özmert\'in Antalyaspor\'da daha önce de forma giydiğini hatırlatan Arıcı, Hakan yuvasına döndü. 33 yaşında, Sakaryaspor altyapısında yetişti ve orta sahada oynuyor. Başakşehir\'den transfer ettik. Oldukça tecrübeli futbolcu. Süper Lig\'de 204 maç oynadı. 2007-2008 sezonunda TFF 2\'nci Ligi\'nden TFF 1\'nci Lig\'e çıktığımızda Gaziantep\'te oynanan maçta bizim golümüzü atmıştı. Bizim için çok anlam ifade eden futbolcu. Avrupa tecrübesi de var. 5 Avrupa maçında oynadı. Hem Hakan hem Antalyaspor hem de Antalya için hayırlı olur. Hakan\'a hoş geldin diyorum diye konuştu.

Hakan da transferinde emeği geçenlere teşekkür etti. Antalyaspor\'da daha önce oynadığında Hasan Subaşı Tesisleri\'nde antrenman yaptıklarını aktaran Hakan, Bu tesise ilk defa geldim. Çok güzel bir tesis olmuş. Her şeyden önce çalışanların beni karşılaması evime dönmüş gibi mutlu etti. Başarılı olmaya geldim. İnşallah, Antalyaspor\'u eski günlerine kavuşturur, takımla, yönetimle ve taraftarla güzel günler görürüz dedi.

Ayrıca Hakan Özmert, imza töreninin ardından Antalyaspor formasıyla fotoğraf çektirdi.