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(Görüntülü Haber) Antalya'da tur midibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 27 yaralı (5)

"4 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ" Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde tur midibüsünün şarampole yuvarlandığı kazaya ilişkin gazetecilere açıklama yapan Kemer Kaymakamı ve Kumluca Kaymakam vekili Mustafa Cihad Feslihan, şöyle dedi: "Sabah saatlerinde içe

17 Eylül 2017 18:02

\"4 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ\" Antalya\'nın Kumluca İlçesi\'nde tur midibüsünün şarampole yuvarlandığı kazaya ilişkin gazetecilere açıklama yapan Kemer Kaymakamı ve Kumluca Kaymakam vekili Mustafa Cihad Feslihan, şöyle dedi: \"Sabah saatlerinde içerisinde sadece Türkler\'in bulunduğu bir tur firması tarafından Adrasan\'a gelen turistleri taşıyan tur midibüsü virajı alamayarak şarampole yuvarlanıyor ve takla atıyor. Haberin verilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ekiple ulaştık ve çok hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Akabinde yaptığımız ilk tespitlere göre 4 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 1\'i ağır olmak üzere 27 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah\'tan rahmet tüm yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Olay ile ilgili olarak araştırmalarımız devam ediyor.\"

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