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(Görüntülü Haber) Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, etkinliklerle kutlandı

30 Ağustos 2017 18:09

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, etkinliklerle kutlandı. Antalya\'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 95\'inci yıldönümü, yenilenen Cumhuriyet Meydanı\'nda bir dizi etkinlikle kutlandı. Meydandaki kutlamalara Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Albay Tahir Savran, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Antalya protokolü, siyasi partilerin temsilcileri, vatandaşlar ve bayraklarla öğrenciler katıldı. Törende bazı yabancı turistler de ellerinde Türk bayraklarıyla yer aldı. Atatürk Anıtı\'na Vali Karaloğlu, Garnizon Komutanı Savran ile Büyükşehir Belediye Başkanı Türel çelenk sundu. Çelenk töreninde vatandaşlar, garnizon komutanlığının çelengini taşıyan askerleri uzun süre alkışladı. CHP\'LİLER ÇELENK SUNDU, AÇIKLAMA YAPTI Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı\'nın okunduğu törenler, daha sonra resmi kabul için Antalya Valiliği\'nde devam etti. Protokolün valiliğe geçişinin ardından alanda yer alan CHP İl Başkanlığı üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşları Atatürk Anıtı\'na çelenklerini bıraktı. \"Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\" sloganıyla birlikte İzmir Marşı\'nı söyleyen grup adına CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, basın açıklaması yaptı. Mustafa Erdem, milli birlik ve beraberliği yok eden, insanları ötekileştiren, ayrıştıran bir anlayışla karşı karşıya olduklarını kaydederek, çelenk sunmalarına bile izin verilmediğini söyledi. Erdem, \"Çelenk sunmamızı engelleyerek milletin milli bayramlara olan ilgisini azaltmak ve milli bayramlar unutturulmak isteniyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizlere milli bayramlarımızı ve Atatürkümüzü unutturamayacaklar. Biz Atatürkçüler Cumhuriyete sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin aydınlık geleceğini güneşe korkarak bakanlar değil, güneşe korkusuz bakanlar kurtaracaktır\" dedi. CUMHURBAŞKANI\'NIN MESAJI OKUNDU Antalya Valiliği\'ndeki resmi kabulün ardından Cumhuriyet Caddesi\'nde resmi geçit töreni düzenlendi. Üstü açık askeri araca binen Vali Karaloğlu, Türel ve Savran ile birlikte caddede bekleyenlerin bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın mesajının okunduğu alanda Üsteğmen Metin Kazancı, günün anlamına yönelik konuşma yaptı. Şiirlerin okunduğu ve halk oyunları gösterisinin ardından kutlamalar, törene katılanların Vali, Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı\'nı selamlamasıyla sona erdi.

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