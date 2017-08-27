(Görüntülü Haber) 'Antalya yüzüyor' start aldı

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) -ANTALYASPOR Kulübü Derneği ile Muratpaşa Belediyesi işbirliğiyle \'Antalya Yüzüyor\' sloganıyla düzenlenen Antalyaspor Yaz Kupası Haluk Yelten Açık Su Yüzme Yarışı, 3 bin 500 metrelik ilk parkurla start aldı. Antalyaspor Yaz Kupası Haluk Yelten Açık Su Yüzme Yarışı\'nda sporcular 3 farklı parkurdan yarışa başlayacak. Muratpaşa Belediyesi Erdal İnönü Parkı Plajı\'nda sona erecek yarışın 3 bin 500 metrelik ilk ayağı Mermerli Plajı\'nda saat 07.45\'te başladı. Sabah erken saatlerde tarihi Kaleiçi Yat Limanı yanındaki Mermerli Plajı\'nda bir araya gelen yaklaşık 400 sporcuya hakemler tarafından yarışma kuralları hatırlatıldı. Numaralandırılmış bonelerin verildiği sporcular daha sonra yüzük, kolye, saat gibi aksesuar takmadığı kontrol edilip vücutlarına bone numaraları yazıldı. Sporcular arasında el ve ayak tırnakları uzun olanlardan tırnaklarını kesmeleri istendi. Herhangi bir yaralanmanın önüne geçmek için uzun tırnağın ve aksesuarın yasaklandığı belirtildi. Sporcuların yoğun ilgi duyduğu yarışmada en yaşlı sporcu 69 yaşındaki Ömer Faruk Turan ve en geç sporcu 14 yaşındaki Batuhan Özcan dikkati çekti. Son kontrollerin ardından sporcular belirlenen start çizgisinde yerlerini aldı. Falezler kıyısında deniz polisi ve sahil güvenlik başta olmak üzere 11 tekne de herhangi bir durumda acil yardımda bulunmak üzere hazır tutuldu. Startın ardından yarış başladı. Sporcular 3 bin 500 metre yüzerek Muratpaşa Belediyesi Engelsiz Kafa Plajı\'nda tamamlayacak. Yarış sonunda Erdal İnönü Parkı\'nda düzenlenecek ödül töreninde genel klasmanda ilk üç sırada yer alan sporculara kupa, yaş gruplarına giren sporculara madalya ve bütün katılımcılara anı madalyası verilecek.