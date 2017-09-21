(Görüntülü Haber) Annesi ve ağabeyini bıçakladı

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 28 yaşındaki Mücahit Yıldız, tartıştığı annesi İpek Kılıç ve ağabeyi Suat Yıldız\'ı bıçakla yaraladı. Olay, bu sabah Kırklar Mahallesi Çiçek Sokak\'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mücahit Yıldız, tartıştığı annesi 63 yaşındaki annesi İpek Kılıç ve ağabeyi Suat Yıldız\'a, mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı. Annesi ve ağabeyini defalarca bıçaklayan Mücahit Yıldız, komşularının haber vermesi üzerine sevk edilen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı anne İpek Kılıç ve oğlu Suat Yıldız ise çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.