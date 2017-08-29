T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Ankara'ya dev Türk Bayrağı

Drone görüntüleri ANKARA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü kapsamında, başkentin birçok yerinden görülebilecek 2 bin 400 metrekarelik dev Türk Bayrağı 30 katlı yüksek evler bloğına asıldı

29 Ağustos 2017 23:45

Drone görüntüleri ANKARA\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 95\'inci yıl dönümü kapsamında, başkentin birçok yerinden görülebilecek 2 bin 400 metrekarelik dev Türk Bayrağı 30 katlı yüksek evler bloğına asıldı. Başkentte, özel bir firma tarafından 15 gün boyunca gece gündüz çalışılarak 3 metre 20 santimetrelik parçaların bir araya getirilmesiyle 2 bin 400 metrekarelik dev Türk bayrağı oluşturuldu. Yaklaşık 300 kilo ağırlığında olan görkemli Türk Bayrağı 30 katlı İncekLoftYüksek Evler bloğuna asılması için yaklaşık 30 kişilik profesyonel ekipler yoğun mesai harcadılar. Halat yardımıyla uzun uğraşlar sonrası başkentin birçok yerinden görülebilecek olan dev Türk Bayrağının asımı gerçekleştirildi. Konuyla ilgili bilgi veren firma yetkilisi Fulya Kilislioğlu, \"Ankara\'nın en büyük Türk Bayrağını asıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Türk Bayrağımız yaklaşık 15 günde geceli gündüzlü bir çalışma sonrası ortaya çıktı. Küçük küçük parçaların birleştirilmesiyle oluştu. Yaklaşık ağırlığı 300 kilogram. Dolayısıyla bunun asılması için profesyonel ekipler çalıştılar. Dev Türk Bayrağı Ankara\'nın bir çok yerinden görülebilecek\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DroneAğustos Zafer BayramıTürk BayrağıBaşkentteTürkYaklaşıkEvlerHalatTürk BayrağınınKonuylaFulya KilislioğluTürk BayrağınıTürk BayrağımızKüçükDolayısıylaDev Türk Bayrağı Ankara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24