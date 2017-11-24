(Görüntülü Haber) Ankara'da yol verme tartışmasında saldırıya uğrayan gazi, ambulansa geldiği stadyumda Atiker Konyaspor - Marsilya maçını izledi

Tolga YANIK / KONYA, (DHA)





Ankara\'da trafikte çıkan \'yol vermeme\' tartışmasında 4 kişinin saldırısına uğrayan ve belden aşağısı tutmayan gazi jandarma astsubay çavuş Muzaffer Oktay ve ailesi, Atiker Konyaspor’un davetlisi olarak Konya’ya geldi. Gazi Oktay ve ailesi, özel tutulan ambulansla Konya Büyükşehir Belediye Stadı’na getirildi. Burada kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Oktay, ambulanstan indirilip, akülü arabaya alındıktan sonra locaya çıkartıldı. Oktay\'ın oldukça mutlu olduğu gözlendi.



Gazi Oktay, Atiker Konyaspor’un UEFA Avrupa Ligi\'nde Marsilya ile oynadığı maçı, onur konuğu olarak karşılaşmayı locadan izledi.