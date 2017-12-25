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(Görüntülü Haber) Ankara’da yaşlı çift sobadan zehirlenerek öldü

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara) (DHA)- ANKARA'nın Çubuk ilçesinde yaşlı çift sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek öldü

25 Aralık 2017 22:17

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara) (DHA)- ANKARA\'nın Çubuk ilçesinde yaşlı çift sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek öldü. Olay, Çubuk ilçesine 26 kilometre uzaklıktaki Yakuphasan Mahallesi\'nde meydana geldi. Sırma (75) ve İbrahim Köksal (83) çifti, dün akşam saatlerinde evlerinde yatak odalarında sobayı yaktıktan sonra yattı. Aynı evde kalan çocukları Dursun Köksal anne ve babasının uyanmamalarından dolayı şüphelenerek kaldıkları yatak odasının kapısını açmak için zorladı. Kapıyı açamayan Köksal, evin dışından anne ve babasının kaldığı odanın penceresine merdiven dayayıp, camı kırarak içeri girdi. Anne ve babasını yatakta hareketsiz gören Dursun Köksal, 112 Acil Servis\'i arayarak yardım istedi. Sevk edilen sağlık ekipleri, ilk belirlemelere göre yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü tespit etti.

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