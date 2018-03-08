(Görüntülü Haber) Ankara'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'nın Keçiören ilçesinde ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Keçiören ilçesi Senatoryum Caddesi Fatih Terim Parkı karşısında meydana geldi. Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne hasta taşıyan Murat Sinan Yılmaz yönetimindeki 06 FY 5450 plakalı ambulans, kavşakta, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SG 5048 plakalı otomobille çarpışıp devrildi. Kazada her iki sürücü ile ambulanstaki hasta ile birlikte toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.