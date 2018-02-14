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(Görüntülü Haber) Ankara'da 6 katlı bir apartmanın teras katında yangın çıktı

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, 6 katlı bir apartmanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü

14 Şubat 2018 00:09

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, 6 katlı bir apartmanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Keçiören ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 956’ncı cadde üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın teras katında elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangın korku dolu anlar yaşattı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri toplanan kalabalık nedeniyle yangına müdahale ederken güçlük çekti. Polis ekiplerinin olay yerine şerit çekerek çevredekileri uzaklaştırmasının ardından itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi kolaylaştı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

 

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