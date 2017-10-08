(Görüntülü Haber) Ankara Siteler'deki yangında 2 iş yeri kullanılamaz hale geldi

MUHAMMET BAYRAM-ANKARA,(DHA) Ankara\'da mobilya imalatı yapan bir dükkanda çıkan yangın yan dükkana sıçradı. 2 iş yeri kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Altındağ ilçesi Siteler, Çamlıtepe sokakta çıkan yangında 4 katlı iş yeri bir anda alevlere teslim oldu. Edinilen bilgiye göre, mobilya imalatı yapan bir dükkanda, kaynak yapımı sırasında yanıcı maddelerin üzerine sıçrayan kıvılcımdan dolayı yangın çıktı. Yanıcı maddelerin alev almasıyla bir anda büyüyen yangına iş yeri çalışanlarının müdahalesi yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. 2 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.