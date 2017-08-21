(Görüntülü Haber) Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde devir teslim

Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA, (DHA) - RESMİ Gazete\'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Kararnamesi\'yle Ankara Emniyet Müdürlüğü\'ne atanan Servet Yılmaz, yeni görevine başladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü\'ne saat 10:30 sıralarında gelen Servet Yılmaz\'ı, Ankara Emniyet eski Müdürü Mahmut Karaaslan\'la şube müdürleri karşıladı. Burada polis mangasını selamlayan Servet Yılmaz, daha sonra şube müdürleriyle tek tek tokalaştı. Ardından Yılmaz ile Karaaslan bir süre makam odasında görüştü. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmenin ardından Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz, Mahmut Karaaslan\'ı emniyet binasından uğurladı.