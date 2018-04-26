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(Görüntülü Haber) Ankara Akyurt'ta minik kursiyerlerden gösteri

Hakkı TÜRKDAĞAKYURT,(Ankara),(DHA) Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4-6 yaş grupları arası Kuran Kursu öğrencileri yıl sonu etkinliği düzenledi

26 Nisan 2018 20:26

Hakkı TÜRKDAĞAKYURT,(Ankara),(DHA) Ankara\'nın Akyurt ilçesinde 4-6 yaş grupları arası Kuran Kursu öğrencileri yıl sonu etkinliği düzenledi. Akyurt Müftülüğü 4-6 yaş grupları arası Kuran Kursu öğrencilerinin hazırladığı yıl sonu etkinliği izleyenleri etkiledi. Akyurt Necip Fazıl Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, Akyurt İlçe Vaizi Mehmet Yazıcı, öğrenci velileri ve çok sayıda ilçe halkı katıldı. Yıl içerisinde öğrenmiş oldukları duaları, ayetleri ezbere okuyan minik öğrenciler hazırlamış oldukları tiyatro ve dans gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı. Minik öğrencilerden oluşan mehteran takım ise salondaki izleyenleri coştururken eğlenceli dakikalar yaşandı.

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