(Görüntülü Haber) Anaokulu öğrencileri, sokak hayvanları için barınma evleri yaptı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta anaokulu öğrencileri, sokak hayvanlarının barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için \'Minik arkadaşım\' projesi kapsamında aileleriyle birlikte 11 barınma evi yaptı. Çocuklar öğretmenleriyle birlikte sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin bulunduğu alanlara kulübeleri bıraktı.



Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu\'nda eğitim gören 3 ve 4 yaşlarındaki 11 öğrenci, öğretmenleri Diren Kılav ile birlikte \'Minik arkadaşım\' projesi kapsamında sokak hayvanlarının barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kulübeler yapmaya başladı. 1 hafta süren projede çocuklar, evlerinde aileleriyle birlikte kulübeler yaptı. Okulda da süren proje ile 11 barınma evi tamamlandı. Öğretmen Diren Kılav ve öğrenciler, barınma evinden birini okul bahçesine dün gelen yavru kedi için ayırdı. Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte okul bahçesine koydukları barınma evine \'bebiş\' adını verdikleri kedinin girdiğini görünce çok mutlu oldu. Yeni yuvasına girerek uyuyan kedi, çocukların ilgi odağı oldu.



Diren Kılav, çocuklara hayvan sevgisini kazandırmak için projenin çok önemli olduğu söyledi. Çocukların heyecanla barınma evlerini yaptıklarını anlatan Kılav, şöyle dedi:



\"Çocuklarla dışarıda bir etkinlik yaparken sokak hayvanlarının çok fazla olduğunu gördük. Bu çocuklarında ilgisini çekti. Çocuklar \'neden evleri yok?\', \'kışın üşümüyorlar mı?\' sorularını bana sordular. Bizde buna sessiz kalmak istemedik ve onlar için evler yapmaya karar erdik. Çocuklar çok mutlu oldular ve heyecanlandılar. Öğrencilerimize aileleri destek oldular. Evlerinde aileleriyle birlikte barınma evlerini yaptılar. Kendi hayal güçlerine göre, el becerileriyle yaptılar. Barınma evlerinin bir kısmını Zonguldak Belediyesi\'nin kedi evine bir kısmını da biz sokak hayvanlarını yaşadığı alanlara bırakacağız.\"