(Görüntülü Haber) Anamur İskelesi için ilk kazık çakıldı

Mithat ÜNAL/Mersin/ANAMUR(DHA) MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde yapımı planlanan 352 metre uzunluğundaki 49.5 metre genişliğindeki Anamur İskelesi için ilk kazık çakıldı. Mevcut İskelenin hemen yanında bulunan meydanda yapılan temel atma törenine, Belediye Başkanı Mehmet Türe, Anamur Liman Başkanı İsmail Ak, Ak Parti İlçe Başkanı M Feyzulah Yılmaz, Ulaştırma Bakanlığı Adana Bölge Müdürlüğü Kontrolörü Serkan Özkanlı, Anamur Ticaret Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu, Ziraat Odası Başkanı A. Şeref Gümüş ve firma yetkilileri katıldı. Tören İlçe Müftüsü Zeynal Abidin Çınar\'ın yaptığı dua ve kurban kesimiyle başladı. İskelenin Anamur\'un yeni silüeti olacağını kaydeden Anamur Liman Başkanı İsmail Ak, \"İskele, yolcu teknelerinin, yatların, feribotların yanaşacağı bir iskele olacak. Ayrıca deniz turizmi açısından çok önemli gördüğümüz deniz uçağının yanaşmasına imkan verecek bir iskele olacak\" dedi. Projenin Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2016 aralık ayında ihalesinin yapıldığını kaydeden Bakanlık kontrolörü Serkan Özkanlı ise mart ayında yapılan yer teslimine rağmen Anamur\'un Caretta Caretta üreme bölgesi olması nedeni ile çalışmalara ekim ayında başlandığını söyledi. Özkanlı proje kapsamında denize 515 kazık çakılacağını ve nisan ayına kadar çakılmasını planladıkları kazıkların bugün ilkini çakmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 150 MİLYON MAL OLACAK 40 milyon lira yapım bedeli ile Ulaştırma Bakanlığının 2016-2019 yatırım planına dahil edilen Anamur İskelesi 2017 yılı yapım ödeneği için 150 milyon TL ayrıldı. 1 Mayıs.-30 Eylül tarihleri arasında Caretta Caretta kaplumbağalarının üreme mevsiminde çalışma yasağı getirilen inşaatın 11 Nisan 2019 tarihinde bitirilmesi planlanıyor. Anamur İskelesini kullanacak ana sektörün, yolcu ve araç taşıyan deniz otobüsleri ve feribotlar olacağı belirtilirken, iskelenin deniz otobüsü ve feribotları, iskeleye bağlanacak küçük tekneler ve deniz uçağı yanaşma platformu olarak hizmet vereceği kaydedildi. Anamur iskelesinin yapımı tamamlandığı zaman işletilmesi için Anamur Kaymakamlığına veya Belediyesine devredilmesi planlanıyor.