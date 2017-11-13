(Görüntülü Haber) Anadolu Efes ile Okyanus Kolejleri'nden eğitim için dev işbirliği  -2

Lokman Demiray: \"Eğitim ile spor birbirinden ayrışamaz\"















Alper Yılmaz: \"Projeyi Anadolu\'ya yaymaya çalışacağız\"















\"TBF ile nasıl bir çözüme varacağız diye görüşüyoruz\"















Cenk Yıldırım: \"Eğitim bizim için çok önemli\"















Doğuş Balbay: \"Böyle nitelikli projelerde yer almak geleceğimiz için çok önemli\"















\"Milli Takım formasını giymek gurur kaynağı\"















Birkan Batuk: \"Altyapıdaki kardeşlerime eğitim ve sporun önemli olduğunu söylüyorum\"















Mustafa Kurtuldum: \"Destek verenlere teşekkür ediyorum\"















Mustafa AKIN - Hakan TARHAN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)















Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, Okyanus Koleji ile sporcu eğitimi konusunda anlaşma imzaladı.







Okyanus Koleji\'nin Kemerburgaz\'da bulunan kampüsünde gerçekleşen imza törenine Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray, Anadolu Efes Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, kaptan Doğuş Balbay ile Birkan Batuk, Anadolu Efes Yardımcı Antrenörü Cenk Yıldırım ve Okyanus Koleji\'nin Anadolu Efes\'in altyapısında oynayan öğrencisi Mustafa Kurtuldum katıldı.







LOKMAN DEMİRAY: \"EĞİTİM İLE SPOR BİRBİRİNDEN AYRIŞAMAZ\"







Türkiye\'de 25 kampüsle hizmet verdiklerini hatırlatan Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray, Türk basketbolunda bir çok ilklere imza atmış Anadolu Efes Spor Kulübü ile anlaşma imzalamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.







Geçtiğimiz yıl aynı protokolü TVF ile imzaladıklarını hatırlatan Lokman Demiray, \"Anadolu Efes ile birlikte Türk basketboluna aynı hizmeti vermek gayreti içindeyiz. Yetenekli insanların keşfedilmesi ilgili mercilerde fırsat bulması eğitim kurumlarının ve spor kulüplerinin görevidir. Eğitim ile spor birbirinden ayrışamaz. Eğitim gerçekleşmesi spora mani olan bir şey değil. Sorun gerçekleşmesi eğitimin ikinci plana atılmasına neden olmaz. Biz her zaman destek vermeye hazırız. Okyanus Koleji ülke genelinde 280 öğrenciye eğitim desteği vermektedir\" dedi.







Kuruldukları günden bu yana yetenek merkezli eğitim verdiklerini ifade eden Demiray, \"90\'a yakın sanatsal, sportif kulüplerimiz var. Ana felsefemiz her canlının bir yeteneği mevcuttur. Bu 90 kulüpte çıkan yetenekler bu çocukların önünü açıyoruz. Ana gayemiz bu. Yapılan protokollerle de bunu profesyonelleştirmeye çalışıyoruz\" diye konuştu.







ALPER YILMAZ: \"PROJEYİ ANADOLU\'YA YAYMAYA ÇALIŞACAĞIZ\"







Anadolu Efes olarak Okyanus Koleji ile işbirliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Anadolu Efes Genel Koordinatörü Alper Yılmaz, \"Biz öğrencilerimizin iyi bir basketbolcu olmalarının yanında iyi bir eğitim almalarını istiyoruz. Hayata hazırlanmanın en iyi yolu okuldan geçiyor. Biz bu işbirliğinden çok mutluyuz ve bunu geliştireceğiz. 80 öğrencimiz Okyanus Koleji\'nde eğitim görüyor. Burada okuyan öğrencilerden bir takım oluşturmaya çalışacağız. Altyapılarımızda oynayan tüm basketbolcuların eğitimlerini tek bir çatı altında alacak olmalarından dolayı mutluyuz. Bu sayede kontrolleri de kolay olacak. Biz dersleri iyi gitmeyen oyuncuları kadro dışı bırakıyoruz. Eğitimini aksatan oyuncular ile ilgili bu yaptırımı devam ettireceğiz. Okyanus Kolejleri ile imzaladığımız bu projeyi Anadolu\'ya yaymaya çalışacağız\" dedi.







\"TBF İLE NASIL BİR ÇÖZÜME VARACAĞIZ DİYE GÖRÜŞÜYORUZ\"







Milli Takım konusunda Türkiye Basketbol Federasyonu CEO\'su Ömer Onan ile görüştüklerini dile getiren Alper Yılmaz, \"Milli Takım\'a zarar vermeden nasıl ortak bir çözüm bulabiliriz diye düşünüyoruz. Biraz karışık bir durum. Ne Milli Takım\'ın ne de sporcuların zarar görmesini istiyoruz. Nasıl bir çözüme varacağız diye görüşüyoruz\" diye konuştu.







CENK YILDIRIM: \"EĞİTİM BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ\"







Anadolu Efes Yardımcı Antrenörü Cenk Yıldırım, \'\'Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Eğitim bizim için çok önemli. Altyapıda görev yaptığım dönemde öğrencilerimizin iyi bir eğitimi alması yönünde çalıştık. Bu da iyi bir öğrenci ve sporcu yetiştirme imkanı sağladı. Eğitim hayatında başarılı olan öğrencilerin spor hayatlarında daha iyi yerlere geldiğini görüyorum\" dedi.







DOĞUŞ BALBAY: \"BÖYLE NİTELİKLİ PROJELERDE YER ALMAK GELECEĞİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ\"







Okyanus Koleji\'nde olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Anadolu Efes Kaptanı Doğuş Balbay şöyle konuştu:







\'\'Hepiniz spora başlarken kendinize bir rol model belirliyorsunuz. Eğitimin, hayatın birinci derecesinde olması gerektiğini düşünüyorum. ABD\'de Teksas\'ta öğrenimimi tamamladım. Şimdi Anadolu Efes\'in kaptanlığını yapıyorum. İnançlı bir şekilde öğrenim hayatınıza yön verirseniz buralarda olabilirsiniz. Böyle nitelikli projelerde yer almak geleceğimiz için çok önemli.\"







\'\'MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYMEK GURUR KAYNAĞI\'\'







Milli Takım hakkında da konuşan Doğuş Balbay, \'\'Milli Takım bizim için çok değerli. O formayı giymek gurur kaynağı. Öyle bir davet geldiği zaman hazır olmak istiyoruz\" ifadelerini kullandı.







BİRKAN BATUK: \"ALTYAPIDAKİ KARDEŞLERİME EĞİTİM VE SPORUN ÖNEMLİ OLDUĞUNU SÖYLÜYORUM\"







Toplumumuzda eğitim ile sporun bir arada gitmeyeceğine dair bir algı olduğunu kaydeden Anadolu Efesli basketbolcu Birkan Batuk, \"Bunun beraber gidebileceğine Mustafa ve Doğuş örnektir. Altyapıdaki kardeşlerimle konuştuğumda eğitim sporun yanında ne kadar önemli olduğun söylüyorum onlara. Atatürk\'ün dediği, \'Ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklısını severim\' sözündeki gibi bizim zeki çevik olmamızın yanında ahlaklı da olmamız gerekiyor bu da eğitimden geçiyor\" diye konuştu.







Üniversite eğitimi almadığı için pişmanlık yaşadığını kaydeden Batuk, bu açığını çok kitap okuyarak ve internet üzerinden araştırmalar yaparak gidermeye çalıştığını söyledi. Milli basketbolcu en kısa sürede, mutlaka üniversiteye kayıt olup eğitime devam etmek istediğini de dile getirdi.







MUSTAFA KURTULDUM: \"DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM\"







Okyanus Koleji\'nin Anadolu Efes\'in altyapısında oynayan öğrencisi Mustafa Kurtuldum ise \"Genç sporcular için bu anlaşmaya varan okuluma ve Anadolu Efes\'e teşekkür ediyorum. İyi bir basketbolcu olabilmemiz için derslerimizin de başarılı olması gerekiyor Bunun için bize destek veren Okyanus Kolejleri\'ne destek verdikleri için teşekkür ediyorum\" dedi.







Yapılan açıklamaların ardından Lokman Demiray ile Alper Yılmaz işbirliği ile ilgili sembolik imzaları tahta üzerinde bulunan anlaşmaya attı. Teşekkür plaketlerinin verilmesinin ardından Alper Yılmaz, Lokman Demiray\'a üzerinde Doğuş Balbay imzalı forma hediye etti.



