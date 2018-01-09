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(Görüntülü Haber) Ambulans yanlış park eden araçlar nedeniyle kaldırımdan geçti

Tezcan SOLMAZ (DÜZCE), (DHA) Düzce şehir merkezinde araç trafiğine kapatılan İstanbul Caddesi'nde acil durumlarda ambulansların kullanması için yol bırakıldı

09 Ocak 2018 22:20

Tezcan SOLMAZ (DÜZCE), (DHA) Düzce şehir merkezinde araç trafiğine kapatılan İstanbul Caddesi\'nde acil durumlarda ambulansların kullanması için yol bırakıldı. Ancak yolun trafiğe kapalı olduğunu gören sürücüler, ambulansın geçiş yoluna park yapınca, acil vakaya yetişmeye çalışan ambulans kaldırımdan geçmek zorunda kaldı. Düzce şehir merkezinde araç trafiğine kapatılan İstanbul Caddesi\'ne acil durumlarda ambulans, itfaiye ve polis araçlarının kullanması için otomatik bariyerler konulurken, hem de bu araçlar için yol bırakıldı. Ancak, İstanbul Caddesi\'nin trafiğe kapalı olduğunu gören bazı sürücüler, ambulans ve itfaiyenin geçeceği yolun girişine araçlarını park edince, acil bir vakaya yetişmeye çalışan ambulans zor durumda kaldı. Uzun süre siren çalarak araçların kaldırılması için çaba harcayan sağlık personeli, araç sürücüleri araçlarını kaldırmayınca kaldırıma çıkarak vatandaşların arasından geçti.

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