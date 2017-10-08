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(Görüntülü Haber) Ambulans otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 sağlık görevlisi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı

08 Ekim 2017 19:31

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 sağlık görevlisi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza, saat 12.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu, Kılavuz Kavşağı\'nda meydana geldi. Gölova İlçesi\'nden Sivas\'a hasta nakleden Barkım Macit yönetimindeki 58 TU 221 plakalı ambulans ile Nezih Çelikağ\'ın kullandığı 58 BU 238 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan karayolu Kılavuz Kavşağı\'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan ambulans yaklaşık 200 metre sonra yola devrildi. Kazada ambulansın arkasında hasta yanında bulunan Acil Tıp Teknisyeni (ATT) 23 yaşındaki Hüseyin Gürhan ile otomobil sürücüsü ve araçta bulunan kardeşi Sevinç Çelikağ yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. ATT Hüseyin Gürhan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ambulasta bulunan hasta Sabit Ayan da CÜ Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Ambulans sürücüsü Macit ile sağlık görevlisi Ayşenur Çakmak ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapatılan Sivas- Erzincan kara yolu ambulansın yoldan çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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